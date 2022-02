Kia EV6 er kåret til årets bil af europæiske biljournalister

En jury bestående af biljournalister fra hele Europa har kåret elbilen Kia EV6 til Årets Bil.

I alt syv biler var nomineret i konkurrencen ud af en liste på 39 biler fra hele verden. Seks af de syv nomineringer gik til elbiler.

For at deltage i konkurrencen må bilerne højst være sat til salg, 12 måneder før konkurrencen finder sted, være til salg i mindst fem europæiske lande og have et forventet salgstal på over 5000 modeller.

Hvert jurymedlem bliver tildelt 25 point, som skal fordeles på de nominerede biler. En bil kan højst få 10 point per medlem.

Kia EV6 fik i alt 279 point. Renault Mégane E-tech Electric indtog andenpladsen med 265 point, mens Hyundai Ioniq 5 indtog tredjepladsen med 261 point.

I alt blev 1475 point uddelt af 59 jurymedlemmer.

Det danske jurymedlem, Søren W. Rasmussen, gav flest point til Hyundai Ioniq 5. Den fik otte point af den danske repræsentant.

Det var også Hyundai Ioniq 5, der blev kåret til Årets Bil i Danmark i november 2021.

Som en undtagelse fik de russiske biljournalister ikke lov til at stemme i år på grund af krigen mellem Rusland og Ukraine.

/ritzau/