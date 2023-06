Kidnapning og knivstik: Offer nægter kendskab til tre tiltalte

En af de tiltalte i sag om kidnapning, et groft overfald og forsøg på røveri påstår, at han kender offeret, da han regelmæssigt købte kokain af ham.

Men det afviser offeret under sagens indledende retsmøde i Retten i Glostrup torsdag.

Både offeret og den 33-årige mand, som er tiltalt, havde tydeligt brugt lang tid på at løfte vægte og havde ikke sparet penge til tatoveringer.

- Er du bange for, at der vil ske dig noget, hvis du forklarer, hvem der gjorde det, spurgte specialanklager Henrik Uhl Pedersen offeret.

- Den mulighed vil altid være der. Jeg kan ikke sige, at det er ham og ham, når jeg ikke har set personen, forklarede han.

Gerningsmændene havde ifølge vidneforklaringen elefanthuer på.

Da han blev spurgt, om han kender nogen af de tre tiltalte, var svaret nej.

Offerets forklaring om hændelsen den 6. juli 2022 lidt over midnat er, at han havde aftalt at mødes med en person, der skyldte ham et par tusinde kroner.

Personens nummer er indkodet i hans telefon, og tilsyneladende tilhører det den 33-årige mand. Det bekræftede han i hvert fald torsdag i retten.

Det er dog ifølge offerets forklaring hverken ham eller den person, han troede, han skulle mødes med, som den nat var ude på vejen foran hans lejlighed.

I stedet dukker fire maskerede mænd op med to pistoler. Tager han et skridt mere, bliver han skudt i ryggen, får han at vide.

Derefter bliver han kørt ud på en lokation, som han tror ligger omkring Brøndby Strand.

To yderligere gerningsmænd venter derude og deltager i voldsseancen.

Han bliver banket, truet med pistol og stukket to gange i benet med kniv.

De vil have, at han skal skaffe dem omkring 200.000 kroner, mener han, at der blev sagt.

Derefter blev han ifølge forklaringen kørt hjem på sin adresse, hvor de ville have ham til at hente penge i hans lejlighed. Han havde kun omkring 15.000-20.000 kroner liggende.

I mellemtiden havde hans samlever ringet til politiet.

Ved ankomsten til lejligheden huskede han, at en person hjalp ham med at gå.

Offeret kunne sige om, hjælperen var en af gerningsmændene eller en tilfældig person.

Den tiltalte 33-årige mand har forklaret, at han var dukket op på adressen i en voldsomt påvirket tilstand, da han havde taget kokain og drukket i 7-8 dage uden at sove.

Han havde aftalt med offeret, at han skulle købe 10 gram kokain af ham.

- Hvorfor skulle jeg lokke ham ud, hvis han er min faste pusher. Jeg snakker med ham, og vi snakker om livet, sagde han i sin forklaring.

En 20-årig tiltalt har forklaret, at han var han endt på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Han kørte i den tredje tiltaltes mors bil.

Der ventes at falde dom den 9. juni.

/ritzau/