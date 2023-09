Kilovis af forbudt stof blev sendt med PostNord til Canada

Kontrol af pakkepost i Canada har torsdag ført til fængsling af en 21-årig mand i København.

Han sigtes for at være afsender på en forsendelse med seks kilo ketamin. Pakken blev afsendt i slutningen af august via PostNords pakkeshop i Field's på Amager.

Det er kommet frem under et retsmøde i Københavns Byret torsdag.

Ketamin er et bedøvelsesmiddel, som bruges især til større dyr som heste. Men blandt nogle misbrugere er der også interesse for stoffet, fordi det kan have hallucinogene virkninger.

Når andre end dyrlæger håndterer stoffet i større mængder, kan der være tale om overtrædelse af straffelovens bestemmelse om narkotika.

Netop en sådan sigtelse er rejst mod den 21-årige mand, der mistænkes for at stå bag udsmuglingen, eventuelt i et samarbejde med andre.

I byretten blev dørene lukket, men inden da kom det frem, at han nægter sig skyldig.

Dommeren endte med at konkludere, at der er en begrundet mistanke. Varetægtsfængslingen i fire uger skyldes, at manden formentlig vil stikke af eller hindre politiets opklaringsarbejde, hvis han er på fri fod.

Af og til optræder ketamin som omdrejningspunkt i straffesager om narkotika, og straffen er betydelig.

For eksempel blev en nordjysk mand i 2019 af Retten i Sønderborg idømt fængsel i fire år og seks måneder, fordi han på en bus indsmuglede to kilo ketamin.

/ritzau/