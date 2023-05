Kina overhaler Japan som verdens største bileksportør

Kina var verdens største bileksportør målt på antal biler i første kvartal af 2023 ifølge officielle kinesiske data.

Det skriver BBC fredag.

Med 1,07 millioner eksporterede køretøjer kunne Kina melde om en fremgang i bileksporten på 58 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år.

Fremgangen var nok til at overhale Japan, som eksporterede cirka 954.000 køretøjer i årets første tre måneder ifølge det britiske medie.

Sidste år overhalede Kina også Tyskland målt på antal eksporterede biler, skriver BBC.

Blandt de biltyper, som har oplevet stor eksportvækst, er såkaldte New Energy Vehicles (køretøjer drevet af nye energityper, red.). Det er en klassifikation, som Kina anvender. Den inkluderer også elbiler.

Blandt de største elbileksportører fra Kina er den kinesiske del af Tesla, den statsejede fabrikant SAIC og BYD.

De største markeder for den kinesiske bileksport er asiatiske lande og Europa.

I en artikel udgivet tidligere i år beskriver finansmediet Bloomberg, at Kina "på stille vis er ved at dominere verdens bilmarked".

Ifølge mediet er antallet af eksporterede køretøjer fra Kina tredoblet siden 2020 og frem til 2022. I alt blev der eksporteret 2,5 millioner køretøjer i 2022.

Ser man på værdien af bileksporten, har Kina dog traditionelt haltet efter andre lande. Ifølge datasiden OEC var Japan og Tyskland på det område i 2021 klart større end Kina, som lå langt nede på listen.

Elon Musk, som er administrerende direktør for Tesla, der har den største børsværdi af alle bilselskaber, har tidligere udtalt, at han anser de kinesiske bilproducenter for at være de mest konkurrencedygtige.

Efter et kvartalsregnskab udtalte han ifølge Bloomberg, at kinesiske selskaber arbejder "klogest og hårdest".

- Hvis jeg skulle gætte, tror jeg, at det bliver et selskab fra Kina, som med størst sandsynlighed bliver nummer to efter Tesla, sagde han.

