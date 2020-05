Trump giver WHO en sidste chance: I har 30 dage

I et åbent brev advarer USA's præsident WHO om, at den amerikanske støtte til organisationen vil ophøre om 30 dage, hvis ikke der foretages en lang række forbedringer. Trump kritiserer organisationen for at være for langsom og for Kina-venlig under coronapandemien

Der har siden begyndelsen af coronapandemien været kold luft mellem USA's præsident Donald Trumps administration og Verdenssundhedsorganisationen (WHO), men nu har konflikten nået hidtil usete højder.

I et brev, som præsidenten den 19. maj har offentliggjort på sin Twitter-profil, truer han med trække USA ud af organisationen og afskære den fra alle amerikanske støttemidler, hvis ikke der foretages en række vidtgående forbedringer inden for de næste 30 dage. Det skriver CNN og The Guardian.

Donald Trump har over en længere periode kritiseret WHO for at have negligeret organisationens ansvar under coronavirussens udbrud og for at være ”kina-centrerede”. Den 14. april bekendtgjorde han, at USA støtte til WHO ville blive fastfrosset, mens en undersøgelse af organisationens indsats i bekæmpelsen af covid-19 blev foretaget, hvad vi altså ser resultatet af nu.

I det netop offentliggjorte brev, der er rettet til WHO’s generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, remser præsidenten en lang række konkrete punkter op, hvor han mener, at WHO har fejlet. Her lægger Donald Trump vægt på, at WHO reagerede for langsomt og for inkonsekvent i pandemiens begyndende stadier, samt at organisationen har ageret ukritisk og for uselvstændigt i forhold til Kina, der ifølge ham bærer en stor del af ansvaret for virussens udbredelse. Donald Trump nævner blandt andet, hvordan WHO billigede de omfattende kinesiske rejserestriktioner, mens lukningen af amerikanske grænser blev udsat for kritik.

Afslutningsvis konkluderer Trump, at han ikke kan ”fortsætte med at lade amerikanske skattepenge finansiere en organisation, der tydeligvis ikke tjener amerikanske interesser”.

Offentliggørelsen af brevet med den skarpe retorik kommer kort efter, at Donald Trump ved et pressemøde beskrev WHO som en ”kinesisk marionetdukke”. Denne kommentar faldt som reaktion på WHO’s årlige forsamling i Genève, hvor Kinas præsident, Xi Jinping, under en tale proklamerede, at Kina har handlet åbent, gennemsigtigt og ansvarsfuldt.

WHO har anerkendt, at de har modtaget Trumps brev, men generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus kommenterede ikke på brevets indhold, da han holdt tale ved organisationens forsamling. Donald Trump har takket nej til at deltage i årsmødet, hvor der blandt andet er ved at blive istandsat en selvstændig undersøgelse, som skal belyse forholdene bag coronapandemiens udbrud. USA har ikke angivet, om de bakker op om en sådan undersøgelse, mens Kina har erklæret, at de støtter undersøgelsen, men at den ikke bør foretages, før situationen er under kontrol.

Det forventes, at forslaget om en undersøgelse kommer til afstemning i dag.