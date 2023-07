Kinas ambassade kalder danske spionageanklager for bagtaleriske

Det er uden grund, at Center for Cybersikkerhed (CFCS) har anklaget Kina for at spionere mod danske virksomheder.

Det siger den kinesiske ambassade i Danmark i en udtalelse til Berlingske onsdag.

Ambassaden kalder anklagerne for "totalt grundløse" og bagtaleriske".

- Vi opfordrer de relevante danske autoriteter til at afskaffe sit ideologiske bias og koldkrigsmentaliteten, stoppe med at bagtale Kina og formidle den såkaldte "Kina-trussel" (sic) og arbejde for et sundt forhold for de kinesisk-danske relationer, lyder det i udtalelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udmeldingen kommer, efter at Center for Cybersikkerhed i weekenden sagde til TV 2, at der er tale om en meget alvorlig situation, når der fra udlandet bliver spioneret mod danske virksomheder.

Center for Cybersikkerhed hører under Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Og truslen for cyberspionage er ifølge CFCS høj.

Til TV 2 sagde Mark Fiedel, der er chef for cyberanalyse hos CFCS, at det primært er Rusland og Kina, der står bag cyberspionagen:

- På områder, hvor vi i Danmark er førende inden for teknologi og innovation, kan fremmede stater, herunder eksempelvis Kina og Rusland, bruge information, som de stjæler, til at understøtte deres egne sektorer og udvikling og dermed få et forspring, sagde Mark Fiedel.

Dermed advarer Center for Cybersikkerhed om det samme, som det kinesiske selskab Huawei er anklaget for.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her kom det i midten af juni frem, at man i toppen af det daværende TDC i 2019 blev overbevist om, at Huawei gjorde brug af overvågning og en såkaldt muldvarp i TDC i et forsøg på at vinde en kontrakt på TDC's 5G-netværk. Det skrev det amerikanske erhvervsmagasin Bloomberg Businessweek.

Historien byggede på unavngivne kilder, der ifølge Bloomberg har kendskab til forløbet. Huawei har afvist magasinets udlægning.

Tidligere har Center for Cybersikkerhed også advaret mod brug af det sociale medie TikTok grundet risiko for spionage. Det førte i marts til forbud mod at bruge det flere steder.

Kinas ambassade har onsdag ikke ønsket at uddybe sin kritik over for Berlingske.

/ritzau/