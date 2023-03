Tilbageholdende kinesiske forbrugere forundrer økonom

Der er fortsat ro omkring de kinesiske forbrugerpriser. Men landets nye kurs over for coronavirus ventes at ændre det billede i de kommende måneder.

Det kinesiske forbrugerprisindeks er blot steget med 1,0 procent i februar sammenlignet med samme periode sidste år.

Det viser officielle data natten til torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Stigningen er et godt stykke under det ventede.

Den gennemsnitlige ventede stigning i februar på årsbasis var ifølge en måling, som Reuters har foretaget, på 1,9 procent - altså et godt stykke højere.

Samtidig faldt forbrugerpriserne med 0,5 procent sammenlignet med måneden forinden. I januar var den månedlige stigning på 0,8 procent.

Dong Lijuan, der er statistiker ved Kinas Nationale Statistikbureau, ser ifølge mediet South China Morning Post flere årsager til udviklingen.

Statistikeren henviser til et "fald i forbrugerefterspørgslen efter det kinesiske nytår samt tilstrækkelige markedsforsyninger".

En anden analytiker, Zhang Zhiwei, som er præsident for selskabet Pinpoint Asset Management - kalder over for mediet udviklingen "forvirrende", da han havde set tegn på, at indenrigsefterspørgslen ellers var ved at komme sig i Kina.

Forbrugerpriserne er et mål for prisændringer i en række varer og tjenester, som husholdningerne forbruger.

Ifølge Reuters er tallene et tegn på, at "Kinas forbrugere er tilbageholdende", på trods af Kina er gået væk fra meget strenge coronarestriktioner.

Økonomer venter dog, at udviklingen vil ændre sig.

For hele 2023 har Kina sat et mål om en stigning i forbrugerpriserne på 3,0 procent. I 2022 blev stigningen 2,0 procent, skriver Reuters.

Kina stod længe fast på, at coronavirus skulle bekæmpes for nærmest enhver pris. Voldsomme, pludselige nedlukninger samt omfattende restriktioner var konsekvensen.

Men i slutningen af sidste år begyndte Kina at gå væk den hidtidige strategi. Det skete blandt andet efter protester i november 2022.

