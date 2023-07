Kinas forgældede ejendomskæmpe taber 537 milliarder kroner på to år

Kinesiske Evergrande, verdens mest forgældede ejendomsudvikler, tabte i alt omkring 537 milliarder kroner i 2021 og 2022.

Det viser forsinkede regnskabstal fra den kinesiske ejendomskæmpe fremlagt mandag.

I 2021 begyndte der for alvor at komme fokus på den enorme gæld hos Evergrande, som har haft store problemer med at gennemføre projekter og betale sine mange leverandører og kreditorer.

Kinas ejendomssektor har stadig særdeles store udfordringer, og Evergrande er blevet et billede på problemerne, der har resulteret i en stribe konkurser og ufærdige byggerier.

Evergrandes samlede gældsforpligtelser løb op i over 2200 milliarder kroner sidste år. Til sammenligning var Danmarks bruttonationalprodukt, bnp, cirka på 2800 milliarder kroner i 2022.

Selskabet kom i marts med en længe ventet plan om omstrukturering af den udenlandske gæld. Den proces søger selskabet nu opbakning til at fuldende.

Handlen med Evergrande-aktier har været indstillet siden marts sidste år.

Offentliggørelsen af resultaterne kan være et skridt på vejen mod en genoptagelse af handlen. Men Evergrande udtaler mandag, at handlen med selskabets aktier forbliver suspenderet.

/ritzau/Reuters