Kinas økonomi overrasker positivt dagen efter genvalg af Xi

Med hårde coronanedlukninger og problemer i ejendomssektoren har Kinas økonomi været udfordret i år.

Men natten til mandag dansk tid leverer økonomien ifølge officielle data en positiv overraskelse for tredje kvartal af 2022.

Her melder Kinas Nationale Statistikbureau om en bnp-vækst på 3,9 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år.

Det slår analytikernes forventninger, blandt andet hos Bloomberg og nyhedsbureauet Reuters. Førstnævnte forudså en vækst på 3,3 procent, mens Reuters-analytikere regnede med 3,4 procent.

Oprindeligt skulle bnp-tallet have været offentliggjort 18. oktober.

Offentliggørelsen blev udskudt til efter Kinas Kommunistiske Partis kongres, som blev rundet af denne weekend.

Her blev Xi Jinping for tredje gang genvalgt som generalsekretær og har dermed stensikker kurs mod en tredje præsidentperiode.

Flere medier spekulerede i, om udskydelsen af de officielle bnp-tal betød, at der ventede en negativ overraskelse. Det viste sig ikke at være tilfældet.

Det tredje kvartal var nemlig væsentligt stærkere end andet kvartal, hvor Shanghai stadig var under nedlukning. I det kvartal blev det til en vækst på 0,4 procent.

Flere problemer består dog i den kinesiske økonomi.

Detailhandlen var væsentligt svagere end ventet i september. Også arbejdsløsheden steg.

De fleste økonomer regner ifølge nyhedsbureauet AFP med, at Kina vil få svært ved at nå sit mål om en vækst i 2022 på 5,5 procent. Mediets ekspertpanel har forudset en vækst på tre procent.

Det vil - hvis man ser bort fra katastrofe- og coronaåret 2020 - være uhørt lavt for Kina.

Men det er måske noget, kineserne skal til at vænne sig til. Det vurderer Clifford Bennett, cheføkonom hos ACY Securities.

- Den store politiske udfordring er at acceptere, at økonomien nu er så moden, at væksttallene i det kommende årti formentlig permanent vil blive nulstillet på mellem 0 og 4,5 procent, siger Bennett til AFP.

Bnp, bruttonationalprodukt, er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi. Det er det mest anvendte nøgletal til at måle den. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

