En 41-årig kineser er blevet idømt ti måneders fængsel for at snyde sig til gevinster på 600.000 kroner på et casino i København.

Det skriver anklagemyndigheden hos Københavns Politi tirsdag på det sociale medie X.

Kineseren er samtidig blevet udvist af Danmark med indrejseforbund i seks år.

Kineseren er dømt for i fem tilfælde at have snydt casinoet ved at aflure kortrækkefølgen. Det er blandt andet sket ved at bruge et skjult kamera, lyder det fra anklagemyndigheden.

/ritzau/