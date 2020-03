Kinesere klar med kunstig intelligens i kampen mod coronavirus

Et hold kinesiske forskere har udviklet et computerprogram, som med 90 procents sikkerhed kan forudse, om en patient med coronavirus vil overleve eller dø af sygdommen. Værktøjet risikerer at berøve ældre retten til behandling, lyder kritik

Kan kunstig intelligens hjælpe de læger, der verden over forsøger at redde så mange patienter med coronavirus som muligt?

Det mener en gruppe kinesiske forskere fra det tekniske universitet i Huazhong og Tongji-hospitalet i byen Wuhan i Kina, hvor coronavirussen begyndte. Det skriver avisen South China Morgen Post.

Forskerholdet har udviklet et computerprogram, som ved hjælp af kunstig intelligens kan forudsige patienters overlevelsesmuligheder og dermed hjælpe læger og sygeplejersker til at vurdere, hvilke patienter de bør koncentrere deres indsats om.

I situationer med mange patienter på én gang kan læger – som det er set i både Kina og Italien – havne i et etisk dilemma:

Enten skal de koncentrere sig om den patient, som de vurderer, har den bedste chance for at overleve sygdommen. Eller også skal de koncentrere sig om den patient, som har højest risiko for at dø.

Målet med programmet er at undgå situationer, hvor begge patienter dør. Den ene patient, fordi hun ikke blev behandlet i tide. Den anden, fordi han ikke havde særlig stor chance for at overleve i første omgang.

I et forsøg med programmet blev det sat til at analysere mere end 400 patienters blodprøver, og i 90 procent af tilfældene havde programmet ret i, om patienten var død eller havde overlevet sygdommen. Det skriver forskerne i en artikel, som de har frigivet på en portal på internettet, som forskere over hele verden lige nu bruger til at publicere igangværende forskning om coronavirussen.

Forskernes program møder imidlertid kritik internt i Kina. Ifølge en læge, som behandler coronapatienter på et hospital i hovedstaden Beijing, bør beslutninger om patienters overlevelsesmuligheder ikke lægges i hænderne på en computer alene.

”Det er et værktøj, som kan bruges til at frarøve ældre patienter eller patienter, der også lider af andre sygdomme, retten til at blive behandlet, fordi en computer har vurderet, at de har tæt på nul procents chance for at overleve,” siger lægen, som af South China Morning Post har fået lov til at være anonym.

Det er indtil videre uvist, om computerprogrammet vil blive taget i anvendelse på hospitaler.