Kinesisk ejendomsgigant falder 87 procent på aktiemarkedet

Aktierne i den urohærgede kinesiske ejendomsgigant Evergrande faldt mandag morgen med næsten 87 procent i værdi.

Det skete, da handlen med virksomhedens aktier blev genoptaget på børsen i Hongkong efter et 17 måneder langt forbud.

Evergrande var engang Kinas største ejendomsselskab. Men det gik i betalingsstandsning i 2021 med gæld for over 300 milliarder dollar. Det svarer til knap 2100 milliarder kroner.

Børsen i Hongkong suspenderede i marts 2022 handlen med virksomhedens aktier, efter at Evergrande ikke leverede regnskab for 2021 i tide.

Forud for genoptagelsen på børsen kunne selskabet søndag melde om et underskud for det seneste halve år for et beløb svarende til omkring 21 milliarder kroner.

Tabet var dog kun halvt så meget som i den samme periode året før.

Evergrandes kontante aktiver faldt dog fra to milliarder dollar sidste år til nu 556 millioner dollar, hvilket ifølge nyhedsbureauet AFP reflekterer selskabets svindende likviditet.

Selskabets kreditorer skal mandag stemme om et forslag fra Evergrande om en rekonstruktion af ejendomsudviklernes gæld i udlandet. Det tyder på at blive en af de største rekonstruktioner af gæld i Kina nogensinde.

Som led i planen får kreditorerne mulighed for at bytte deres gæld til nye aktier, der bliver udstedt i selskabet og to datterselskaber.

Evergrande søgte tidligere i august om konkursbeskyttelse i USA, mens rekonstruktionen foregår.

Selskabets ulykke er blevet et symbol på den voksende krise i Kinas ejendomssektor, der står for en del af landets økonomi.

Kina er verdens andenstørste økonomi, og mange frygter, at krisen i den kinesiske ejendomssektor kan få indflydelse på verdensplan.

Flere ejendomsudviklere er blevet påvirket af det igangværende drama. De har ikke kunnet færdiggøre projekter, og det har ført til protester og boykot af lån.

/ritzau/AFP