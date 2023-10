Kinesisk ejendomsgigant kan igen handles efter suspendering

Det er igen muligt at handle med aktier i det kriseramte kinesiske ejendomsselskab Evergrande efter en midlertidig suspendering, der begyndte torsdag i sidste uge.

Det opløser børsen i Hongkong, hvor selskabet er noteret, tirsdag.

Ved udmeldingen steg aktien med 60 procent i værdi, før stigningen faldt til 10 procent og derefter voksede igen.

Genoptagelsen af aktiehandlen sker efter en anmodning fra selskabet, der blev indleveret sent mandag aften. Det er uklart, hvad anmodningen gik på.

Det er blot en måned siden, at handlen med aktien i det gældsplagede selskab blev genoptaget, efter at den havde været suspenderet i 17 måneder.

Forud for den første genoptagelse på børsen havde selskabet præsenteret et underskud for det foregående halve år på et beløb svarende til omkring 21 milliarder kroner.

Tabet var dog kun halvt så meget som i den samme periode året før.

I sidste uge blev det rapporteret, at selskabets topchef, Xu Jiayin, blev tilbageholdt af politiet. Efterfølgende oplyste selskabet, at han var mistænkt for en række ukendte forbrydelser.

Ejendomssektoren er en afgørende del af Kinas økonomi. Sammen med byggeriet står den for omkring en fjerdedel af landets bruttonationalprodukt.

Efter voldsom fremgang i sektoren er Kinas regering i de seneste år i stigende grad begyndt at se med kritiske øjne på den store gæld, der er blevet optaget.

Evergrande er blevet et billede på problemerne, der har resulteret i en stribe konkurser over et stykke tid.

Kina er verdens andenstørste økonomi, og mange har frygtet, at krisen i den kinesiske ejendomssektor kan få indflydelse på verdensplan.

Flere ejendomsudviklere er blevet påvirket af det igangværende drama. De har ikke kunnet færdiggøre projekter, og det har ført til protester og boykot af lån.

