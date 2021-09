Kinesisk kolos i klemme er fortsat tavs om rentebetaling

Den gældsplagede kinesiske ejendomsudvikler Evergrande er fortsat tavs om en rentebetaling på 83,5 millioner dollar, der forfaldt torsdag.

Uvisheden om betalingen har fredag udløst et fald i kursen på Evergrande-aktien på seks procent på børsen i Hongkong.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som uden held har forsøgt at få en kommentar fra selskabet.

Hvis Evergrande ikke opfyldte sin forpligtelse torsdag, har selskabet en frist på 30 dage til at få det ordnet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det mest sandsynlige resultat er, at virksomheden vil kontakte kreditorerne og forsøge at lave en plan for en omstrukturering, siger analytiker Jennifer James fra Janus Henderson Invest til Reuters.

Evergrande har opbygget en gæld på over 305 milliarder dollar, og på de globale finansmarkeder bliver der nøje fulgt med i selskabets kamp for at overleve.

Investorerne er bekymret for, at en eventuel konkurs kan udløse en ny finanskrise, hvis den kinesiske regering skulle undlade at gribe ind.

Og det er regeringen ifølge den amerikanske avis Wall Street Journal tilsyneladende ikke meget for.

Tværtimod har centralregeringen i Beijing nu advaret lokale myndigheder rundt om i landet om en "mulig storm" med økonomiske og sociale konsekvenser.

Det skriver Wall Street Journal på baggrund af unavngivne kilder ifølge Ritzau Finans.

Instruksen til de lokale myndigheder og statsejede virksomheder er kun at gribe ind i sidste øjeblik for at håndtere følgevirkningerne, hvis ikke Evergrande formår at få styr på sin finansielle krise.

Desuden skal lokale myndigheder sammen med statsejede og private ejendomsudviklere gøre klar til at overtage og færdiggøre Evergrandes projekter.

Oveni er politimyndighederne blevet indskærpet at være parate til at overvåge mulige "massebegivenheder", altså protester og demonstrationer.

/ritzau/