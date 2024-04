Kinesisk viceminister er på charmeoffensiv i Danmark

Kina vil gerne trække endnu flere udenlandske virksomheder til.

Og i modsætning til tidligere, hvor investeringerne nærmest rullede ind af sig selv, er der blevet længere imellem, at virksomheder fra Danmark etablerer sig eller udvider deres tilstedeværelse i det store land østpå.

Derfor besøgte en større kinesisk delegation København tirsdag, anført af Ling Ji, der er vicehandelsminister med ansvar for Europa.

Besøget gik blandt andet forbi Dansk Industris hovedsæde ved Rådhuspladsen.

Med sig havde de en række konkrete tiltag, der skal gøre det lettere at drive samhandel med Kina, blandt andet når det gælder visumkrav.

- Kineserne er kommet her med åbne arme for at få danske virksomheder til at investere mere i Kina og for at høre, hvilke udfordringer danske virksomheder møder, når de driver forretning derovre, siger Thomas Bustrup, der er international direktør i Dansk Industri.

Han sad med ved bordet sammen med de 15 største danske virksomheder, der allerede driver forretning i Kina.

Han noterede sig, at flere af deltagerne oplevede udfordringer med udbud af større opgaver i Kina.

- Oftest bliver udbuddene udelukkende vundet på at være billigst, men det er svært at konkurrere på lige fod med lokale, statsstøttede virksomheder, og så kan processerne også være en smule uigennemsigtige, forklarer Thomas Bustrup.

Han gjorde fra Dansk Industris side også kineserne opmærksomme på, at geopolitiske spændinger mellem Kina og EU heller ikke er gavnlige for danske virksomheders villighed til at investere i Kina.

Men selv om der altså på den front er en vis risiko ved at etablere sig i Kina, mener Thomas Bustrup, at der er brancher og virksomheder, der vil kunne have gavn af at søge østpå.

- Jeg tror, at der er gode muligheder i Kina for danske virksomheder inden for grøn omstilling.

- Kineserne har nogle meget ambitiøse mål i den retning, også selv om de måske ikke har en lige så stram tidsplan, som vi har, siger DI's internationale direktør.

Han ser også store muligheder for virksomheder, der beskæftiger sig med fødevarer samt life science, som primært omfatter virksomheder inden for det farmaceutiske, bioteknologiske og medicinske område.

