Kinesiske Evergrande søger om konkursbeskyttelse i USA

Den kinesiske ejendomsgigant Evergrande har søgt om konkursbeskyttelse i USA.

Det viser retsdokumenter.

Målet med at søge konkursbeskyttelse i USA er, at selskabet kan beskytte dets amerikanske aktiver, mens det forsøger at omstrukturere.

Evergrande var engang Kinas største ejendomsudvikler. I 2021 kom det dog frem, at selskabet kæmpede med en gæld på mere end 300 milliarder dollar, da det kom under intenst pres, efter at den kinesiske ejendomsindustri blev gransket af myndighederne.

Selskabets ulykke er blevet et symbol på den voksende krise i Kinas ejendomssektor, der står for en del af landets økonomi.

Kina er verdens andenstørste økonomi, og mange frygter, at krisen i den kinesiske ejendomssektor kan få indflydelse på verdensplan.

Flere ejendomsudviklere er blevet påvirket af det igangværende drama. De har ikke kunnet færdiggøre projekter, og det har ført til protester og boykot af lån.

Tianji Holding and Scenery Journey, som har Evergrande som sit største holdingselskab, har søgt om såkaldt Chapter 15-beskyttelse.

Den beskyttelsestype omfatter mekanismer, så et selskab kan håndtere sager om insolvens i mere end ét land.

Evergrande har arbejdet på en aftale gældsomstrukturering i udlandet i månedsvis og afslørede et forslag tidligere i år.

Planen tilbyder kreditorer valget om at bytte deres gæld til nye obligationer, der er udstedt af selskabet, og aktier i to datterselskaber, Evergrande Property Services Group og Evergrande New Energy Vehicle Group.

I juli måtte Evergrande oplyse, at det havde tabt mere end 113 milliarder dollar i 2021 og 2022.

Selskabets gæld lød på næsten 340 milliarder dollar i slutningen af 2022, 85 milliarder dollar af dem er i lån.

På det tidspunkt havde selskabet i alt omkring to milliarder dollar i kontantbeholdning.

