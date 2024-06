Kioskejer fængslet: Havde pistol og revolver liggende

Efter at Skat tirsdag fandt en pistol og en revolver i hans kiosk på Østerbro i København, er en 38-årig mand onsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det oplyser central efterforskningsleder hos Københavns Politi Anders Frederiksen til Ritzau.

Det var under et besøg i kiosken, der ligger på Slagelsegade på Østerbro, at Skat tirsdag i forbindelse med et tilsyn i kiosken fandt de to skydevåben. Politiet blev derefter hurtigt tilkaldt.

Ordensmagten blev kontaktet klokken 12.01, og kioskejeren blev anholdt klokken 13.43.

Kun lige inden for 24-timers-fristen blev han onsdag eftermiddag fremstillet i et grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg.

Af sigtelsen mod manden fremgår det, at der i kiosken blev fundet en revolver samt en pistol af modellen Luger P08.

Kioskejeren er sigtet for at have været i besiddelse af våbnene i forening med flere uidentificerede gerningsmænd. Mens han erkender at have besiddet våbnene, afviser han, at det var i forening med andre.

Fordi kioskejeren er sigtet for at have besiddet våbnene med andre, ønskede anklagemyndigheden, at dørene til grundlovsforhøret skulle lukkes, da efterforskningen af sagen kun lige er begyndt, som det lød fra anklageren.

Dommeren fulgte anklagemyndighedens anmodning, så offentligheden kunne ikke høre den 38-åriges forklaring.

Våbenbesiddelse kan udløse en fængselsstraf på mellem to og otte år.

