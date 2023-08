Charlotte har været ”lidt sur på Gud”, siden hendes mand døde. Men i domkirkens badehus fylder sorgen mindre

For tre år siden åbnede Aarhus Domsogn to badehuse for at møde beboerne i den nye bydel Aarhus Ø i deres hverdag. Bydelens beboere kan blandt andet komme til fællessang og studiecafe, og en gang om ugen er der morgenmeditation, der afsluttes med et fadervor