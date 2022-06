Abortstrid i USA kan give katolikker grund til at flytte sig politisk

Hvis rygtet taler sandt, og den amerikanske højesteret vil ophæve retten til abort på føderalt plan og overlade afgørelsen til delstaterne, vil landets katolske kirke kunne notere sig en vigtig sejr. Men det er også en sejr, der kun er kommet i stand gennem en alliance med konservative protestantiske kirker og det republikanske parti, som den katolske kirke ellers ikke har meget til fælles med.

Da den amerikanske højesteret i 1973 afgjorde, at forfatningen gav en gravid kvinde ret til abort, havde delstaterne allerede i flere år arbejdet med spørgsmålet. Det arbejde blev afbrudt af rettens ord, og den debat om abort, der fulgte, har lige siden været central i de såkaldte ”culture wars,” altså de voldsomme værdipolitiske stridigheder, der er en central del af USA’s nyere historie. Fordi den katolske kirke er så entydigt imod abort, er den også blevet inddraget, og det har ændret dens image i den brede offentlighed. Mange biskopper har sympati for republikanerne, der lover at begrænse adgangen til abort, ligesom de har lagt afstand til demokraterne, der ønsker at udvide muligheden.