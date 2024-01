Ærkebiskop tæt på paven vil ophæve cølibat: Præster skal have lov at gifte sig

Det er blevet sagt før. Men ikke af en mand som ham.

"Det er nok første gang, jeg siger det offentligt, og det vil lyde kættersk for nogle mennesker," sagde ærkebiskop Charles Scicluna i et interview med mediet Times of Malta. Han fortsatte:

"Hvorfor skulle vi miste en ung mand, som ville være blevet en god præst, bare fordi han ønskede at blive gift? Og vi har mistet gode præster, fordi de valgte ægteskabet."

Den katolske kirke bør altså "alvorligt overveje" at tillade præster at gifte sig, var hans budskab.

"Det var valgfrit i det første årtusinde af Kirkens eksistens, og det bør blive valgfrit igen," sagde han.

"En mand kan modnes, engagere sig i forhold, elske en kvinde. Som det er nu, må han vælge mellem hende og præstegerningen, og nogle præster håndterer det ved hemmeligt at engagere sig i sentimentale forhold."

Debatten om katolske præsters cølibat har været taget før. Mange gange. Støtter af tanken peger typisk på, at en ophævelse ville kunne afhjælpe det store problem med præstemangel, som den katolske kirke oplever. Men denne gang bliver cølibatet udfordret af Charles Scicluna, som udover at være ærkebiskop af Malta også er pavens personlige rådgiver og særligt kendt i offentligheden for sine undersøgelser af seksuelle overgreb.

”Han er ikke den første, der taler om det. Forskellen er, at Scicluna er en forholdsvis stor fisk i Vatikanet. Han er tæt på paven og højt oppe i hierarkiet,” siger Jakob Egeris Thorsen, lektor i teologi ved Aarhus Universitet, der selv er katolik.

Ganske som ærkebiskoppen sagde i sit interview, har cølibat for katolske præster ikke altid været obligatorisk. Det blev gradvist indført, og først for 1000 år siden nød det bred udbredelse, forklarer Jakob Egeris Thorsen. Han understreger dog, at frivillig cølibat har været en del af den kirkelige virkelighed siden oldkirken.

”Det har altid været kendt, men som et særligt kald og ikke en tvungen regel.”

Ærkebiskop Charles Scicluna henviser i sin appel også til katolske kirker af den orientalske tradition. Langt den største del af den romersk-katolske kirke praktiserer en vestlig tradition, som er den, vi kender i den vestlige katolske kirke. Men enkelte kirker, for eksempel den ukrainske, følger den østlige tradition. Og her er det altså tilladt for præster at praktisere og være gift på samme tid.

I teorien er det ikke svært at lade sig inspirere af den østlige tradition, da cølibat for gejstlige er en disciplinær ting – altså en regel og ikke et lærespørgsmål eller en doktrin, og derfor kan den sådan set fjernes ”med et enkelt penselstrøg”, som Jakob Egeris Thorsen siger. Men én ting er teori. Noget andet er praksis.

”For det første er den cølibatære præst en fuldstændig integreret del af katolsk præste- og kirkekultur. Det ville være et stort kulturelt skifte,” siger Jakob Egeris Thorsen og fortsætter:

”For det andet tjener disse præster næsten ingen penge. De får en meget lav løn nu, og hvis man vil have gifte præster, skal man til at betale dem i lønninger, som kunne forsørge familier. Men den kulturelle faktor vejer tungest i mine øjne.”

At ærkebiskop Charles Scicluna vælger at sætte fokus på spørgsmålet nu, kan være, at nogle måske aner en åbning for forandring i den katolske kirke. Pave Frans har nemlig allerede ændret kirkens praksis på en række andre følsomme områder i løbet af sit embede. Han har for eksempel ansat kvinder i ledende lægmandsstillinger i Vatikanet, og senest har han tilladt præster at velsigne par af samme køn.

At paven skulle være på nippet til at afskrive den tusind år gamle tradition, virker dog ikke sandsynligt. I et interview i oktober sidste år gik pave Frans direkte imod ideen om, at ændringer i kirkens praksis, såsom at indføre kvindelige diakoner eller valgfrit præstecølibat, skulle kunne hjælpe på kirkens store præstemangel. Og selv om pave Frans nogle gange kan være så diplomatisk i sine udtalelser, at de bliver decideret kryptiske, mener Jakob Egeris Thorsen trods alt, at man skal tage ham på ordet.

”Pave Frans mener det, han siger. Og så har han en pointe i at ophævelse af det tvungne cølibat ikke automatisk ville løse problemerne. Manglen på kald er jo et udtryk for en åndelig krise i den vestlige kristendom, og det fikser man ikke med et hurtigt snuptag. Se bare på den protestantiske kirke i Nordeuropa, som har de problemer, selvom præster her gerne må gifte sig. For det andet er pave Frans selv rundet af kulturen. Og er man rundet af noget, kan man generelt have svært ved at forestille sig verden se ud på andre måder.”

Ikke desto mindre vurderer Jakob Egeris Thorsen, at man også i den vestlige katolske kirke vil se gifte præster indenfor nogle årtier:

”Selvom ophævelsen af det tvungne cølibat ikke løser alle kirkens problemer, ville det helt sikkert have en positiv effekt på den graverende præstemangel, som den katolske kirke lider under.”