"Alvorlige", "fornuftige" og "en mærkelig proces": Fire kirkelige aktører om biskoppers planer for gudstjenester

Glimrende også at nedsætte en nadverkommission

Jeg hilser deres plan velkommen. Det er glædeligt, at vi får et liturgisk forum, som jeg håber bliver permanent. Og det er glimrende, at man foruden dåbskomissionen også vil nedsætte en nadverkommission. Nadverkommissionen nedsættes først i 2026, efter dåbskommissionen, og der havde jeg nok håbet, at man tog fat på det hele med det samme. Når det er sagt, så er det er godt, at man har lyttet til bekymringerne og bruger resten af 2022 på at sætte rammerne for det videre arbejde. Her er jeg selvfølgelig, som mange andre, meget spændt på, hvem der kommer til at sidde med i de forskellige grupper. Men jeg har tillid til, at de bliver bredt funderet. Når jeg siger bredt funderet, mener jeg i forhold til faglige kompetencer, med både teologer, musikere, sprogkyndige og lægfolk, og ikke så meget på de kirkepolitiske markeringer. Vi bruger ofte meget tid på at diskutere hvem der er med til at bestemme, frem for at fokusere på, hvad der skal besluttes.

Kristendommen skal ikke afspejle verden, men ændre den

Jeg er overrasket over, at man ikke har lyttet mere til bekymringerne og valgt at vente med at nedsætte kommissioner og etablere forum. Det har været en meget mærkelig proces, hvor man til at begynde med fik at vide, at intet var forudbestemt, og at der blot var tale om en debat. Pludselig er der lagt en færdig plan, der kan få alvorlige og vidtrækkende konsekvenser. Jeg har ikke ønsket ændringer, og det har heller ikke ligefrem været et folkeligt krav om forandring. Det forekommer mig, at det er nogle ganske få, der har fået denne proces kørt i stilling. Det står i øvrigt stadig uklart, hvilket grundlag det liturgiske arbejde skal ske ud fra, ikke andet, end det der hele tiden bliver nævnt om at være genkendelig for samtiden. Man giver udtryk for, at man er meget bange for at stikke ud eller at virke fremmed for folk. Det er en forkert præmis. Kristendommen er ikke til for at afspejle verden, men for at ændre den. Nu vil man fjerne det svære og det anfægtende ved kristendommen, og det er ærgerligt, at man ikke retter ryggen og står ved det, man har.

Det ligner ikke en splittende proces

Engagementet i den liturgiske debat konkretiserer mange forskellige kirkelige retningers samling om gudstjenesten som ritual. Vi har virkelig at gøre med noget vigtigt. Derfor er otte år også lang tid at vente for en utålmodig sjæl. Men det er fornuftigt, at biskopperne tager sig tid til at få sammensat både det liturgiske forum og kommissionerne efter bedste evne, og jeg har et håb og en forventning om, at de kirkelige retninger også bliver hørt i det forestående arbejde. Nogle steder bliver det liturgiske forum diskuteret som om, det er en form for udviklingstvang, men jeg ser det mere som et sted, hvor der kan finde en kvalificering sted af vores måde at tale om noget, vi måske kan synes er selvfølgeligt. Et forum kan hjælpe til, at den teologiske refleksion bliver taget alvorligt, samtidig med at den folkeliggøres. Det forpligter os på at være kritiske i vores omgang med det, vi udvikler, og det er helt tydeligt, at biskopperne ikke er ude på at skabe splittelse. Det ser ud til at blive en samlende proces, og det er fornuftigt.

Et liturgisk forum må ikke udvikle sig for selvstændigt

Jeg er ikke overrasket over biskoppernes beslutning, men jeg er spændt på resultatet af de forskellige punkter. Jeg har især min opmærksomhed rettet på ritualerne, fordi det er her, der kan være mest teologi på spil. Ritualer er folkekirkens bekendelsesgrundlag i praksis, og dermed hvad kirken står for og lærer fra sig. Når det gælder det liturgiske forum, kan jeg sagtens se nogle muligheder, men jeg er samtidig tilhænger af, at der er en udløbsdato. En åbenlys risiko er, at det kan udvikle sig til en form for selvstændigt parallelløb i forhold til den autoriserede ordning (1992), hvis der hele tiden skal bringes fornyelse for at vedblive at være relevant. Det er heller ikke uvæsentligt, hvem de ansætter til at lede forummet. Hvordan vil man favne bredt i forhold til at sikre sig forskellige røster? Helt generelt handler det fra Indre Missions side ikke om at være kritisk over for alle former for fornyelse, hvis fornyelse gavner kirkens sag og det lokale kirkeliv. Hvis det tjener evangeliets sag, kan vi godt være åbne over for det. Så vi står parate til at engagere os i det fremtidige arbejde.