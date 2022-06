Analyse: Moskva-kirkens patriark står svagere internationalt

I en lille glemt bog fra forfattet kort efter freden i Bosnien-Herzegovina i 1995 skrev den kontroversielle serbiske metropolit Amfilohije, at menneskeheden stadigvæk er fanget i Det Gamle Testamentes verden. En verden, hvor uhyret fra underverdenen kravler op i gennem krigens gru.

Amfilohije mente, at der altid er en konstant kamp i denne verden mellem lys og mørke. Dette dystre ortodokse verdensbillede blev beskrevet efter den bitre erfaring med krigene i Balkan i 1990'erne. Teksten kunne høres som et svagt ekko, da den russiske kirke i Ukraine her i maj meddelte, at den nu ville være uafhængig fra Moskva-patriarkatet.