Anklager om overgreb var kendt i Københavns Domkirke, men fik ingen konsekvenser

En centralt ansat i Københavns Domkirke anklages for seksuelle krænkelser af et barn gennem flere år op gennem halvfemserne. Det har ikke haft konsekvenser for den ansatte, selvom kirken kendte anklagerne. Journalist Vibe Lønstrup fortæller om sagen, som Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) kalder “rystende”

Lyt til dette afsnit af Kristeligt Dagblads Podcast ved at klikke på play-ikonet herover eller i Kristeligt Dagblads app.

Vært Evander Pedersen har besøg af Vibe Lønstrup, som har fulgt sagen om Domkirkens håndtering af anklagerne. Foto: Inge Scheel Kelstrup.

