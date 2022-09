En ny bevilling på fem millioner kroner skal sikre, at arbejdet for tros- og religionsfrihed bliver yderligere styrket. Beløbet er småt, men har signalværdi, lyder reaktioner

Mennesker iblandt har forskelle mellem tro og religion været kilde til chikane og forfølgelse i årtusinder. Med andre ord er det ikke et problem, man sådan lige får bugt med.

Men med en tilførsel på fem millioner kroner til Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU), der arbejder for udviklingssamarbejde gennem kirkelige netværk, har Udenrigsministeriet sørget for, at endnu en etape i arbejdet med tros- og religionsfrihed nu kan påbegyndes.