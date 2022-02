Asia Bibi er ansigtet på over 300 millioner forfulgte kristne. Nu kommer hun til Danmark

Da den sorthårede kvindes godmodige ansigt dukkede op på skærmen en vinterdag i 2021, forstod frikirkepræst Poul Kirk ikke ét ord af, hvad hun sagde. Hun talte det pakistanske nationalsprog urdu, og en tolk måtte oversætte, for at budskabet ikke gik tabt på videoforbindelsen mellem Canada og Danmark. Alligevel blev formanden for Landskomitéen for Himmelske Dage imponeret af kvindens ”stålfaste blik og fantastiske karakter”.