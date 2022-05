Billig husleje til biskops familie og kirkefolk kan være ulovlig

Der kan være i strid med loven, at en fond udlejer lejligheder til biskoppens familiemedlemmer og kirkefolk med tilknytning til Københavns Stift langt under markedspris, vurderer professor

Har en velgørende fond prioriteret at give billige lejligheder til venner og bekendte i stedet for at støtte mindrebemidlede enlige kvinder? Det spørgsmål rejser sig efter en nærmere undersøgelse af en ejendom ejet af fonden P.C. Ibsens Sønners Legat.

I denne uge kunne Kristeligt Dagblad oplyse, at Københavns biskop Peter Skov-Jakobsens ekskone og datter bor i en attraktiv ejendom på Strandvejen i Hellerup, som er ejet af en fond, der er bestyret af to præster, som biskoppen har tilsyn med, samt en pensioneret provst.