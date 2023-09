Birthe Rønn Hornbech har fået nok af regeringens ”fuldstændig tossede” regler: De glemmer kristendommen

Birthe Rønn Hornbech er ikke i godt humør, da hun tirsdag morgen ringer til Kristeligt Dagblads redaktion. Hun er faktisk rasende.

Den forhenværende integrations- og kirkeminister for Venstre har netop læst en artikel i tirsdagens avis om en katolsk præst på Færøerne, som har valgt at forlade landet på grund af den danske lovgivning i forhold til udenlandske forkyndere.

Den britiske præst refererer til forkynderloven fra 2016, der har til formål at bremse udenlandske prædikanter fra at opfordre til ekstremistiske handlinger. Selvom loven er rettet mod ekstremistisk islamisme, fortæller præsten, at forkynderloven og en række andre rigide regler har været en kæp i hjulet for hans arbejde. Faktisk mener han ikke, at han som katolsk præst i rigsfællesskabet har haft religionsfrihed.

Birthe Rønn Hornbech kunne ikke være mere enig.

“De danske regler er fuldstændig tossede. De har til formål at skade muslimerne. Men det er katolikkerne og andre mindre kristne trossamfund, som det går ud over,” siger hun.

Ifølge Birthe Rønn Hornbech vidner præstens fortælling om folketingspolitikernes manglende kendskab til, hvordan de kristne trossamfund fungerer.

“Der er ingen forståelse for, at den katolske kirke er verdensomspændende og fungerer anderledes end den danske folkekirke. Og at man derfor sender forkyndere ud i verden for at sprede det frelsende budskab,” siger Birthe Rønn Hornbech og fortsætter:

“Jeg kan næsten ikke bære, at det skal gå ud over katolikkerne på Færøerne. Regeringen kan ikke være det bekendt. Så må den i hvert fald stå ved, at det er den katolske kirke, som den ønsker at genere.”

Da forkynderloven blev vedtaget i 2016 blev den også bakket op af Venstre, som Birthe Rønn Hornbech repræsenterede gennem hele sin politiske karriere.

Birthe Rønn Hornbech, der trådte ud af folketinget i 2015, fortæller dog, at hun var modstander af forslaget fra begyndelsen.

“Jeg kunne forudse, at man ville ramme den katolske kirke og andre mindre kirkelige trossamfund, der fungerer på tværs af landegrænser. Jeg tror ikke, man har opnået noget med den lov andet end at genere katolikkerne. “

Birthe Rønn Hornbech hæfter sig også ved Socialdemokratiets forslag om tvangsoversættelse af prædikener, som næsten er “endnu mere grotesk” end forkynderloven.

Hun ser det hele som udtryk for, at det kristne perspektiv og åndeligheden er gledet ud af partierne på Christiansborg. Ikke mindst i hendes eget gamle parti, Venstre, som hun endte med at forlade sidste år, da SVM-regeringen besluttede sig for at afskaffe Store Bededag.

"Dem, der havde forstand på kristendommen, er der jo ikke mere. Sådan nogle som provstesønnen Christian Mejdahl. Eller Søren Pind, som også havde stor teologisk indsigt,” siger Birthe Rønn Hornbech, der ikke er fortrøstningsfuld for fremtiden:

“Jeg tror overhovedet ikke, at der er ørenlyd for, hvad der er på spil for den katolske kirke. Det var der ikke i min tid, og jeg tror, at det er blevet værre i dag," lyder det fra den forhenværende minister.

Kristeligt Dagblad har forelagt Birthe Rønn Hornbechs kritik for kirkeminister Louise Schack Elholm (V), som ikke er vendt tilbage inden avisens deadline.