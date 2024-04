Biskop blev stukket med kniv under gudstjeneste: “Jeg tilgiver hvem end, der har gjort det”

Fire mennesker blev såret, da en person mandag aften lokal tid gik til angreb i en assyrisk-kristen kirke i Sydney i Australien.

Biskoppen blev ramt af knivstik, men han er i bedring, fortæller han nu i en lydbesked, som er delt på kirkens sociale medier, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

“Jeg tilgiver hvem end, der har gjort det. Jeg vil altid bede for dig, og hvem end der har bedt dig om at gøre det, dem tilgiver jeg også,” siger han og tilføjer:

“Der er ingen grund til at være bekymret.”

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter angrebet i kirken Christ The Good Sheperd Church anholdt det australske politi en 16-årig dreng, som også selv blev såret. En 19-årig mand er desuden anholdt under mistanke for at have spillet en rolle i angrebet.

Motivet for knivstikkeriet er stadig uvist, men ifølge Karen Webb, der er politikommissær i delstaten New South Wales, er der tale om en terrorhændelse. Det sagde hun på et pressemøde i tirsdags.

Den 53-årige biskop er aktiv på sociale medier og har en stor følgeskare på Youtube, hvor han har over 100.000 følgere, og det sociale medie TikTok. Her har han i korte videoer tidligere kritiseret alt fra coronavacciner over homoseksualitet til dele af islamisk teologi.

Flere personer fortæller, at gerningsmanden skulle have råbt “i profetens navn” på arabisk, da han med en kniv i hånden styrtede mod biskoppen, som var i gang med sin prædiken. Hele hændelsen blev sendt direkte på sociale medier.

Den assyrisk-kristne kirke holder til i Sydney-forstaden Wakely, som ifølge BBC er kendt for at huse mange indvandrere med forskellige religiøse baggrunde. 27 procent er katolikker, 19 procent er buddhister, og 7,5 procent er muslimer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Omtrent 40.000 assyriske kristne, som har rødder i Syrien, Libanon, Irak og Iran, bor i Australien, og Wakely er den by med den højeste koncentration af det kristne mindretal.

Knivstikkeriet i den assyrisk-kristne kirke skete, to dage efter at en mand angreb et storcenter i Sydney, hvor seks mennesker mistede livet.

Det og angrebet i kirken har tilsyneladende vakt en vrede rettet mod det muslimske miljø i storbyen på trods af, at manden bag knivstikkeriet i storcentret viste sig at være en australsk kristen mand. Sydneys største moské, Lakemba Mosque, er blevet truet med “ildbomber”, skriver BBC.

De to knivstikkerier og efterspillet har fået New South Wales førsteminister, Chris Minns, til at et holde et møde med både kristne og muslimske ledere i delstaten.

Efter mødet udtalte han ifølge BBC, at de “støttede en enstemmig fordømmelse af enhver form for vold”.