Biskop indkalder til møde om skandaleramt kirke

Der har længe været uro blandt medlemmer af Nyvangskirkens menighedsråd og kirkens præster. Som beskrevet i Kristeligt Dagblad for nylig har en rapport fra Arbejdstilsynet konkluderet, at arbejdsmiljøet har været "præget af utryghed", og at flere har oplevet "krænkende handlinger og/eller ytringer".

Rapporten beskriver også, hvordan forskellige personer har oplevet at blive ignoreret, talt ned til, hængt ud på sociale medier eller politianmeldt.

Beretningerne fra Arbejdstilsynet kom dagen efter, at fire menighedsrådsmedlemmer havde meddelt, at de ville trække sig med øjeblikkelig virkning. Der var her tale om den sygemeldte formand, den fungerende formand samt to øvrige medlemmer.

Menighedsrådet har lige siden været amputeret, skriver TV-Kalundborg, der i dag løfter sløret for, at den nye formand bliver Pernille Svare, som indtil nu har været næstformand.

Den nye formand blev udpeget tirsdag, og det var angiveligt en let beslutning. For der var kun to medlemmer tilbage i menighedsrådet: Pernille Svare og hendes datter.

Mediet skriver, at biskop over Roskilde Stift, Ulla Thorbjørn Hansen, i dag vil holde et møde med blandt andre kirkens præster, hvor det skal besluttes, hvad der skal ske med det for indeværende vakkelvorne menighedsråd.

I den forbindelse siger Lars Poulsen, pensioneret præst, som er midlertidigt ansat i Nyvangskirken, til TV-Kalundborg:

"Et stærkt reduceret menighedsråd har konstitueret sig, og biskoppen skal nu afgøre, hvordan den fremtidige menighedsstruktur skal være. Den afgørelse ligger hos biskoppen. Jeg forestiller mig ikke et udfyldningsvalg, men ved det ikke. Vi må se, hvad der sker."

Den nye formand, Pernille Svare, håber på det bedste, men frygter det værste. Hun siger til Sjællandsk Nyheder, at ud fra hvad hun "hører på vandrørene, så arbejder de på at lukke menighedsrådet".

Hun fortæller i samme ombæring, at hun håber på, at biskoppen kan se, at menighedsrådet nu står i en ny situation, og at Nyvangskirken fortjener en chance til.