Biskop og menighedsrådsformand vidste, at ansat så sig som ”seksualvejleder” for 12-årig

Allerede i 2015 blev i hvert fald biskop i København Peter Skov-Jakobsen og daværende formand for menighedsrådet i Københavns Domkirke Ole Ehlers bekendt med en medarbejders tilståelse af, at han i en årrække have haft et seksuelt forhold til en mindreårig.

Til politiet forklarede medarbejderen nemlig, at han “har opfattet sig selv som ven og seksualvejleder” for drengen i en periode i halvfemserne, og det blev de to ledere bekendt med i en mail.