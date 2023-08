Biskop støtter forbud mod koranafbrænding: Det er hærværk, ikke ytringsfrihed

Der skal være plads til at kritisere religion i Danmark – også islam.

Det siger Peter Birch, biskop over Helsingør Stift, til Sjællandske Nyheder.

Han følger dog op med et "men" og en uddybning, hvori han forklarer, at den seneste tids afbrændinger af koranen er et udtryk for en forhånelse af en befolkningsgruppe, som ikke er et demokratisk samfund værdigt.

Og denne forhånelse sker ifølge biskoppen i en sådan grad, at det kan drukne den religionskritik, som der ellers skal være plads til:

"De lægger ikke op til diskussion af islam og de ting, man eventuelt gerne vil kritisere. Tværtimod er det uværdig måde at føre til debat på."

Direkte adspurgt af Sjællandske Nyheder om han som biskop vil fordømme afbrændingerne, lyder det:

"Jeg mener sådan set, at vi skal tage afstand fra koranafbrændinger. Jeg tager personligt afstand fra dem og mener også, at vi som samfund bør gøre det."

Biskop Peter Birch er dermed af en anden mening end sin bispekollega, Thomas Reinholdt Rasmussen, biskop over Aalborg Stift, som er modstander af et forbud.

Thomas Reinholdt Rasmussen har nemlig tidligere overfor Kristeligt Dagblad konkluderet, at et forbud kan føre til en indskrænkning af ytringsfriheden og dermed også en indskrænkning af retten til frit at udøve religionskritik.

"De her tiltag kan jeg være bange for fører til en kraftig afstandtagen fra resten af befolkningen mod landets muslimer, og det tjener ikke islam til ære. Vi lever i et moderne samfund, hvor alt er under kritik. Religioner, politikere og organisationer. Ingen er undtaget kritik, og sådan bør det forblive," sagde Thomas Reinholdt Rasmussen.

Regeringen, tilføjede han, bør lægge sine kræfter i at fordømme de islamiske lande, som systematisk krænker religiøse minoriteter.

"Før de udøver kritik af koranafbrændinger, bør de islamiske lande først og fremmest beskytte deres kristne mindretal, og det burde den danske regering arbejde for."