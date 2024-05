Biskop truede med “arbejdsretslige skridt”, hvis ikke præsten stoppede sin mand

Kirkeministeriet har modtaget klage over biskop i Helsingør Stift Peter Birch, der skulle have bedt en præst stoppe sin ægtefælles adfærd – ellers ville det have konsekvenser for hende. Biskoppens reaktion er "dramatisk”, mener professor