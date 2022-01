Biskopper melder klart ud: Folkekirken skal have omdiskuteret center til udvikling af gudstjenester

Nu er beslutningen faldet. Folkekirkens biskopper har besluttet at etablere et Liturgisk Forum og vil anmode Kirkeministeriet om nedsættelse af en dåbskommission og en nadverkommission. Det fremgår af referatet fra bispemødet i sidste uge.

Under mødet blev biskopperne enige om rammerne for arbejdet med folkekirkens liturgi over de næste par år, som blandt andet indeholder nedsættelse af en række arbejdsgrupper, der skal arbejde med revision af 2. tekstrække, fornyet højmessevejledning, et nyt alterbogstillæg og en liturgisk vejledning.

Biskoppernes præsenterede allerede i november ideen om oprettelsen af et liturgisk forum, der løbende skal arbejde med at udvikle gudstjenestens form og nedsættelsen af en dåbskommission under Kirkeministeriet med ”henblik på at overveje ændringer i dåbsritualet.”

Biskoppernes udspil fik en blandet modtagelse. 26 af landets provster har i et åbent brev hilst forslaget om oprettelsen af et liturgisk forum og en dåbskommission velkomment. Omvendt er 16 præster og teologer gået sammen om at advare mod hastværk i arbejdet med liturgisk fornyelse og opfordret biskopperne til at udsætte de afgørende beslutninger til januar næste år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Artiklen opdateres løbende.