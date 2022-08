Biskopper og menighedsråd forpligter sig til at tage hånd om folkekirkens arbejdsmiljø

Efter et møde om arbejdsmiljøet i folkekirken er biskopperne og Landsforeningen af Menighedsråd enige om at gå videre med tre tiltag

Det vedvarende problem med arbejdsmiljøet i folkekirken er de senere uger igen blevet diskuteret heftigt. Det har senest ført til, at repræsentanter for henholdsvis Landsforeningen af Menighedsråd og biskopperne tirsdag mødtes for at diskutere problemerne og for at finde måder at tage hånd om det. Det siger Inge Kjær Andersen, der er næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd og var til stede ved mødet.

“Det er vigtigt, at vi tydeliggør, at vi faktisk tager det ledelsesansvar, som vi har. Derudover er vi hver især klar over, at de to ledelsesstrenge i folkekirken giver udfordringer, og vi er enige om, at vi skal styrke samarbejdet mellem dem. Der ligger en opgave, som vi skal tage hånd om,” siger hun.