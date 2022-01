Biskopper sætter historisk arbejde i gang: Folkekirken vil ikke være så fremmed for samtiden i 2030

Folkekirkens biskopper har vedtaget en plan for arbejdet med kirkens ritualer og gudtjenesteformer de næste otte år. Der skal etableres et liturgisk forum og nedsættes både en dåbskommission og en nadverkommission

Under årets første bispemøde vedtog biskopperne en 8-års plan for det historiske arbejde med fornyelsen af folkekirkens ritualer. Det meddeler biskopperne Marianne Christiansen, Elof Westergaard og Tine Lindhardt, som udgør biskoppernes liturgiske arbejdsgruppe.

Planen indeholder tre dele, der vil få stor opmærksomhed: Etableringen af et liturgisk forum, der skal understøtte arbejdet gennem de næste otte år. Nedsættelsen af en kommission i 2023, der skal se på behovet for udvikling af dåbsritualet. Og en kommission for nadverritualet i 2026.

Derudover skal der nedsættes arbejdsgrupper, som skal arbejde med revision af 2. tekstrække, fornyet højmessevejledning, et nyt alterbogstillæg og en liturgisk vejledning.

"Vi håber, planen afspejler, at det liturgiske arbejde ikke bare handler om form. Liturgiske forandringer har teologiske implikationer. Det hænger uløseligt sammen," siger Marianne Christiansen, der er biskop over Haderslev Stift.

Allerede i november på en folkekirkelig konference i Middelfart fremlagde biskopperne forslaget om at oprette et liturgisk forum og nedsætte en dåbskommission:

"Her var det virkelig herligt at mærke, hvor meget liturgi betyder for os alle i folkekirken. Samtlige kirkelige retninger havde noget at byde ind med under diskussionerne. Det er hjerteblod," siger Elof Westergaard, biskop over Ribe Stift.

Lige siden er biskoppernes forslag blevet ivrigt diskuteret. I et åbent brev hilste 26 af landets provster forslagene velkomne, mens 16 præster og teologer gik sammen om at advare mod hastværk i arbejdet med liturgisk fornyelse og opfordrede biskopperne til at udsætte de afgørende beslutninger til januar næste år.

"Vi har lyttet til de bekymrede stemmer og har derfor planlagt at bruge 2022 til at få afstemt og afklaret rammerne for det liturgiske forum," siger Elof Westergaard.

Det er også på baggrund af de mange diskussioner, at biskopperne nu anmoder Kirkeministeriet om at nedsætte en nadverkommission foruden en dåbskommission:

"Nadverkommisionen var et forslag som dukkede op under konferencen, og som vi efterfølgende blev enige om gav god mening. Når det handler om noget så centralt som sakramenterne, er det passende med et kommisionsarbejde, hvor vi sikrer os en endnu bredere fundering," siger den fynske biskop, Tine Lindhardt.

Ifølge biskopperne tager den fremlagte plan højde for folkekirkens organisation. Den inddrager både gejstlige, lægfolk og fagfolk og tager højde for, at folkekirken rummer forskellige kirkelige retninger.

Nu vil biskopperne anmode Kirkeministeriet om at nedsætte de to kommissioner, og gennem 2022 vil de arbejde med at sætte rammerne for det videre arbejde med udarbejdelse af forslag til kommissorier og nedsættelsen af arbejdsgrupper for det resterende arbejde.

Planen løber til 2030, men det betyder ikke, at der sættes punktum for arbejdet med liturgien, fortæller Marianne Christiansen:

"Der vil fortsat være en liturgisk proces i folkekirken. Når der er en udløbsdato på denne plan, handler det om at sætte nogle økonomiske og procesmæssige rammer og sikre, at vi kommer i mål med udgivelser og med implementering," siger hun.

Folkekirken vil efter 2030 være genkendelig, men styrket, lyder det:

"Den vil som i dag have en gudstjeneste, dåbens og nadverens sakramenter og forkyndelse af evangeliet i hele sin fylde, men den vil måske virke mindre fremmed for samtiden end tilfældet kan være i dag," siger Tine Lindhardt.

"Og så vil der være en større, fælles bevidsthed om liturgien, som kommer til at skinne igennem lokalt og på tværs af folkekirken," siger Marianne Christiansen.

Elof Westergaard er enig:

"Folkekirken efter 2030 vil være en levende folkekirke, hvor den liturgiske dannelse er større, og hvor vi har større klarhed over det gejstlige tilsyn. Og der vil være gode muligheder for at arbejde med ritualerne lokalt, for det ligger os meget på hjertet at styrke båndet mellem folk og kirke," siger han.