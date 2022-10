Hvad vil præcis ændre sig, hvis man vælger dig som biskop over Fyens Stift?

Det er vigtigt for mig, at der er en balance mellem tradition og fornyelse. Det tager jeg som et kvalitetstegn. Jeg mener, at højmessen er meget vigtig. Vi skal som præster og fagpersoner være med til at gøre gudstjenestelivet genkendeligt. Der er en tryghed for kirkegængerne i en genkendelig højmesse.