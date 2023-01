Bispevalg, liturgidebat og måske en ny kirkepolitik? Disse emner kommer til at fylde i kirken i 2023

Der er meget at tage fat på for den nye kirkeminister Louise Schack Elholm (V). 2023 bringer et overflødighedshorn af kirkepolitiske spørgsmål med sig.

Blandt andet den omdiskuterede plan om afskaffelse af helligdagen store bededag, som Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne søsatte på partiernes første dag som Danmarks nye regering, vil komme til at fylde i debatten. Det mener Morten Thomsen Højsgaard, der er direktør for museumsorganisationen RoMu og følger aktivt med i dansk kirkeliv.