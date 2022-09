Bogaktuel teolog: Fra kvindernes synspunkt er flere af Bibelens mænd svage

Du kender sikkert Abraham, Isak og Jakob.



Hvis du er bibelkyndig, er du nok også bekendt med Sara, Rebekka, Rakel og Lea.



De sidstnævnte er kvinder, som spiller en vigtig rolle i Det Gamle Testamente. Om dem kan man sige langt mere, end at de er mødre og hustruerne til de tre førnævnte mænd. Og det gør teolog og kunsthistoriker Lisbeth Smedegaard Andersen i en ny bog om kvinderne i Bibelen.



"Jeg har prøvet nogenlunde konsekvent at se begivenhederne fra kvindernes synspunkt, og så er det en helt anden fortælling," siger Lisbeth Smedegaard Andersen om den nye bog, hvor hun går kronologisk til værks og dykker ned i udvalgte fortællinger fra Det Gamle og Det Nye Testamente.



"Jeg begynder med fortællingen om Adam og Eva, som er en vigtig myte, der fastlægger forholdet mellem manden og kvinden. Kvindens rolle i syndefaldet er man vendt tilbage til gang efter gang, også i kunsten, og den har været begrundelse for, at man har behandlet kvinder forholdsvis dårligt gennem historien," siger Lisbeth Smedegaard Andersen, der dog understreger, at det ikke er bogens formål at dykke ned i undertrykkelsen af kvinder:

"For det er vigtigt, at man ikke lægger vores synsvinkel ned over kvindernes stilling før i tiden. Det er historisk set en meget naiv tankegang, at man tror, man kan komme med vores tids moral og etik og dømme fortiden. Det var en anden og voldelig tid, hvor kvinder var udsatte og ikke kunne klare sig alene. De havde brug for mændenes beskyttelse. Så man kan ikke bare overføre vores tanker om ligestilling til dengang," siger Lisbeth Smedegaard Andersen.