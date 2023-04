Buketter og kranse er pist væk: Gravsteder udsættes for tyveri

Blomster, buketter og kranse er pludselig forsvundet fra flere gravsteder ved Hørup Kirke i Kjellerup i Midtjylland.

Det skriver kirken i et opslag på Facebook.

Til TV Midtvest fortæller kirkegårdslederen Lasse Fisker, at kirken i løbet af den seneste uge har fået fem henvendelser, som drejer sig om tyveri fra gravpladser.

Anna-Lene Andersen har besøgt sin mands gravsted de seneste 15 år, og på samme sted ligger hendes afdøde datter. Men da hun for nylig besøgte gravstedet, manglede noget.

“Jeg var oppe med røde roser i en krystalvase, og så var jeg også oppe med to store påskeliljer. Men lykken var kort, for da jeg kom derop, var blomsterne væk. Hvis man skal til at stjæle fra de døde, så er man langt ude,” siger hun til TV Midtvest.

I et Facebook-opslag skriver en række brugere om lignende tyveri andre steder i det og midt- og vestjyske.

En bruger skriver, at hun har oplevet at få stjålet lys fra sin afdøde forlovedes gravplads. En anden bruger skriver, at hun har oplevet at en lanterne på hendes mors gravsted en dag pludselig var væk.

En tredje bruger skriver i en kommentar, at "Vi har fået stjålet flere ting ved vores forældres gravsted i Skive bl.a. kurv med blomster, kræmmerhus med blomster, vinterbuket og en blomsterskjuler af sten."

Det sker tilsyneladende også i andre dele af landet. For godt et år siden kunne Aarhus Stiftstidende først fortælle om, at blomster var forsvundet fra flere gravsteder på Vestre Kirkegård i Aarhus.

Kort efter kunne avisen fortælle, at også en gravsten var blevet stjålet fra kirkegården.

Avisen talte med flere mennesker, der havde oplevet tyverier på kirkegården, men kirkegårdskontoret selv gjorde ikke noget for at stoppe tyverierne.