C.S. Lewis slog igennem under Anden Verdenskrig. Nu er han pludselig aktuel igen

Den britiske forfatter C.S. Lewis var en samlende stemme for det britiske folk i 1940'erne. I dag, i en tid hvor fremtiden kan synes dyster, har han fortsat noget på hjerte, som er værd at lytte til, mener en af Storbritanniens mest indflydelsesrige teologer Alister McGrath, der for nylig var i Danmark