Dækkede han over sin fars seksuelle misbrug? Grundlægger af megakirke risikerer fængsel

Der er meget på spil for den evangelikale Hillsong-megakirke, hvis grundlægger og forhenværende leder, Brian Houston, i disse dage er på anklagebænken i Sydney i Australien.

Brian Houston er tiltalt for at have tilbageholdt oplysninger for at dække over sin far Frank Houstons seksuelle misbrug og voldtægt af en ung dreng i 1970’erne. Men der blev tegnet to vidt forskellige billeder af Brian Houstons rolle i forløbet, da forsvarer og anklager torsdag havde mulighed for at give en afsluttende replik.

Anklageren beskrev Brian Houston som en koldblodig løgner, der har gjort alt, hvad der stod i hans magt, for at dække over sin far alene for at bibeholde sin egen magt, mens forsvareren tegnede et billede af en fejlbarlig leder, som har gjort sit bedste for at navigere i en håbløs situation. Det skriver Christianity Today.

Den misbrugte dreng, Brett Sengstock, fortalte i 1999 Brian Houston, at han var blevet voldtaget af Frank Houston gentagne gange gennem 1970’erne. Da Frank Houston indrømmede, at det var sandt, informerede Brian Houston kirkens bestyrelse om forholdene. Men han undlod at anmelde sagen til politiet, og derfor risikerer Brian Houston nu at blive idømt op til fem års fængsel.

Forsvarer Phillip Boulten lægger vægt på, at Brian Houston var overbevist om, at Brett Sengstock ikke ville have, at myndighederne blev involveret i sagen.

Brett Sengstock, som også var til stede i retssalen, afviste dog den udlægning. Han forklarede, at han følte sig presset af kirken til ikke at involvere politiet i sagen, og at han desuden var blevet bestukket med 10.000 dollars for at tie stille.

Selv hvis Brett Sengstock oprigtigt havde frabedt sig myndighedernes opmærksomhed, havde Brian Houston pligt til at anmelde sagen. Det påpegede anklager Gareth Harrison, der i sin afsluttende bemærkning lagde vægt på, at Hillsong-kirken i mange år har været gennemsyret af en tavshedskultur, hvor konflikter og skandaler er blevet kontrolleret internt.

Det kom ifølge anklageren også til udtryk i Brian Houstons håndtering af den pågældende sag. Han gav kirkens bestyrelse selektive detaljer og sørgede for, at han var det eneste bindeled mellem dem og offeret. Han fortalte blandt andet bestyrelsen, at offeret ikke ønskede at gå til politiet, uden at komme ind på, at Brett Sengstock faktisk ikke var sikker på, om han ville gå til politiet eller ej.

Da Brian Houston i 2002 under en prædiken endelig fortalte offentligheden om de seksuelle anklager, var det ifølge anklageren blot et forsøg på at dække over sagen, da “katten allerede var ude af sækken”. Efterfølgende fortsatte Brian Houston med at tilbageholde vigtige detaljer om de konkrete forhold ved det seksuelle misbrug, lød det fra anklageren.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår der falder dom i den pågående retssag, som risikerer at forværre situationen for den i forvejen hårdt prøvede australske megakirke.

Kirken har i de seneste år blødt medlemmer, efter at en række interne skandaler har set dagens lys. De første rystelser kom, da kirkens “stjernepastor” Carl Lentz blev fyret for umoralsk adfærd i 2020, og da præsteparret Reed og Jess Bogard året efter blev anklaget for at finansiere deres eget luksuriøse liv med penge, som retteligt tilhørte kirken.

Brian Houston blev selv involveret i kirkens nedtur, da han blev sigtet for at have dækket over sin fars seksuelle misbrug i september 2021. Og et halvt år efter måtte han trække sig som kirkens overhoved, da han selv blev anklaget for “upassende opførsel”.

Kirkens egen undersøgelse viste, at Brian Houston havde sendt "upassende sms'er" til en af de ansatte, ligesom han flere år senere angiveligt tilbragte tid alene på et hotelværelse med en kvinde, som deltog i kirkens årlige konference i Sydney.

Brian Houston grundlagde Hillsong-kirken sammen med sin kone i 1983. Siden er kirken vokset til at blive en global megakirke med menigheder i 30 lande – herunder Danmark.