Dansk Bibel Institut til kvindelig præst: Tillykke med præsteembedet, men du skulle ikke have taget jobbet

I et lykønskningsopslag til en nyansat præst skriver Dansk Bibel Institut, at man ville have anbefalet en anden stilling, fordi præsten er kvindelig. Men så hellere lade være at ønske tillykke, siger forhenværende sognepræst