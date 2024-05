Dansk prædikant afviste at have udøvet eksorcisme på små børn. Et amerikansk retsdokument fortæller en anden historie

Lederen af den kristne bevægelse The Last Reformation, Torben Søndergaard, har fortalt de amerikanske myndigheder, at han har udøvet dæmonuddrivelser på børn ned til ni år. Noget, han tidligere har afvist at have gjort