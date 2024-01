Dansker prædikede om jihad i islamisk forening: “Politianmeld du mig bare”

“Der er nogle, der kalder til jihad. Der er nogle, der kalder til jihad på online medier. Og der er nogle, der kalder til, at vi skal give almisser. Og alle de her ting har deres ret.”

Sådan lød det, da gæstetaler Niels Mikkelsen den 20. oktober holdt en prædiken for Det Islamiske Trossamfund, som har hjemme på Dortheavej i Københavns Nordvestkvarter. Det kan BT fortælle.

Det fik Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, til at reagere. I et opslag på Facebook skrev hun den 29. december, at der “er en islamisk offensiv i gang i Danmark”. Samtidig opfordrede hun til, at der indføres kontrol med, hvad der bliver prædiket i de danske moskéer.

Nu reagerer også kirkeminister Morten Dahlin (V) på gæstetalerens prædiken. I et interview med BT siger han, at den slags “religiøs ekstremisme” ikke hører hjemme i Danmark. I samme ombæring opfordrer han borgere til at indgive politianmeldelser, hvis de har mistanker om terrorbilligelse.

Gæstetaleren selv afviser pure, at han skulle have opfordret medlemmerne af trossamfundet til fysisk jihad og terror.

“Den fysiske jihad, jeg nævnte i talen, er, at de besatte palæstinensere forsvarer sig selv. Hvilket er tilladt ifølge international lov. Så politianmeld du mig bare for dette,” siger Niels Mikkelsen til BT.

BT har også talt med islamforsker og professor på Københavns Universitet Thomas Hoffmann, som kalder talen bekymrende, men samtidig mener han ikke, at man kan konkludere, at der tale om en klokkeklar opfordring til terror. Det skyldes blandt andet, at jihad også kan opfattes som et indre, åndeligt begreb – det, der betegnes som den store jihad. I praksis vil det altså være en vanskelig juridisk vurdering, fortæller forskeren til BT.

Også i andre af landets moskéer har krigen i Gaza været højt på dagsordenen. I Masjid al-Faruq-moskéen på Nørrebro i København prædikede imamen Monzer Abdullah, som tidligere er blevet dømt for at bifalde drab på jøder, få dage efter angrebet i Israel den 7. oktober.

I sin prædiken i oktober understregede han ifølge Berlingskes oplysninger, at en muslimsk kamp mod Israel er en “forpligtelse”. Eksperter vurderede over for avisen, at det underliggende budskab i prædikenen var at opfordre muslimer til at gå i kamp mod Israel. Men igen understregede Thomas Hoffmann fra Københavns Universitet, at det kræver en juridisk vurdering fra myndighedernes side for at afgøre, om der er tale om terrorbilligelse.

Moskéen på Nørrebro har forbindelser til den islamiske bevægelse Hizb ut-Tahrir, hvis danske gren ad flere omgange har holdt demonstrationer mod Israel efter den 7. oktober. Her har parolen været det omstridte “Palæstina er besat! Det skal løses med jihad!”, som ifølge eksperter kan tolkes som en trussel mod jøder.