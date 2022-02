Datoen i dag er helt særlig. Mia og William er blandt de mange, der stod i kø for at blive viet

En kvinde med en barnevogn og to glade, men utålmodige børn på cirka to og fem år år forsøgte at få ro på i våbenhuset i Vor Frue Kirke i Aalborg. Samme sted stod en præst i præstekjole og to medarbejdere fra kirken og ventede, mens et bord ved indgangen var dækket med to røde og to lyserøde roser i en vase, nogle champagneglas og to flasker mousserende vin.