De havde bedt om et sidste farvel inden bisættelsen. Men da de åbnede kisten, var det ikke deres far, der lå der

Da en 74-årig mand skulle bisættes den 7. maj fra sygehuskapellet i Aabenraa, fik familien sig et gevaldigt chok.

For inden bisættelsen havde familien fået lov at se faren en sidste gang og sige farvel. Men da datteren, Heidi Grandt, gik hen til kisten, var det ikke hendes far, hun så. Det var derimod en helt anden mand, som hun ikke kendte.

"Så udbrød jeg bare: 'Jamen, det er ikke min far'," husker hun.

Heidi Grandt fortæller, at bedemanden svarede, at det nu nok var hendes far, men at mennesker godt kan ændre udseende efter døden.

"Så spurgte jeg, om de havde klippet ham, for hans hår var kortere end min fars. Men jeg troede et eller andet sted også, at det var mig, der var blevet tosset. For det kunne jo ikke passe," siger hun.

Men da Heidi Grandts søster opdagede, at manden i kisten manglede en finger, var de helt sikre på, at det ikke var deres far, der lå foran dem.

Febrilsk begyndte de at lede efter den seddel, der lå ved liget, hvor der stod, hvem personen var. Og da de fandt den, kunne de rigtigt nok læse et helt andet navn end deres fars.

På nettet fandt de en dødsannonce på manden, som de kunne læse var blevet bisat tidligere på dagen fra Egernsund Kirke i Sønderjylland. Bedemanden fandt ud af, at faren var blevet kørt på krematoriet, og han kørte derfor afsted for at bytte ligene rundt.

Heldigvis var Heidi Grandts far endnu ikke blevet kremeret.

Godt en halv time senere kom bedemanden tilbage med faren. På kisten lå der jord fra bisættelsen tidligere på dagen.

"Vores far var jo slet ikke medlem af folkekirken, han ville ikke have en kirkelig bisættelse. Men det fik han jo så," siger hun.

Heidi Grandt har siden bisættelsen tænkt meget på den anden familie, som ifølge hende er bekendt med forbytningen.

"Det må jo være skrækkeligt at have bisat en, man troede, man vidste hvem var, og så var det en anden. Altså, vi var jo heldige, at vi fik trods alt fik sagt farvel til min far," siger hun.

TV Syd har talt med sognepræsten i Egernsund Kirke, Kirsten Schmidt, der stod for den bisættelse, hvor Heidi Grandts far lå i kisten.

"Det er det værste mareridt for enhver præst. Alle skal lige sunde sig efter den her oplevelse. Det har været meget voldsomt for alle parter, og familien er naturligvis også meget berørt af situationen," siger hun til mediet.

Det viste sig, at forbytningen af de to lig var sket i kølerummet på Sygehus Sønderjylland, hvor bedemanden havde fået udleveret en seddel, hvorpå farens navn stod.

I et skriftligt svar til TV Syd beklager Sygehus Sønderjylland fejlen, som de kalder "menneskelig".

"I og med at det er en menneskelig fejl, ser Sygehus Sønderjylland ingen grund til at lave om i procedurerne," skriver de og tilbyder desuden Heidi Grandt et dialogmøde, som hun har taget imod.

"Jeg håber, at få en ordentlig undskyldning og få at vide, hvordan det er sket. Jeg tænker jo på, om det mon også er sket før," siger hun.