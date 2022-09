Den anglikanske kirke har mistet sit markante overhoved

Den nu afdøde engelske dronning havde som den anglikanske kirkes overhoved stor betydning for kristne i hele verden, der nu mister et samlingspunkt og en stor inspiration

Med Dronning Elizabeth II's død har den anglikanske kirke, der i dag tæller omkring 85 millioner medlemmer i hele verden, mistet et samlende og inspirerende overhoved.

Sådan lød det fra flere, da nyheden om hendes død kom torsdag aften, efter familien i løbet af eftermiddagen havde hastet til slottet Balmoral i Skotland for at være ved hendes side. Fra den engelske ærkebiskop Justin Welby lød det torsdag aften, at dronning Elizabeth II efterlader sig "en ekstraordinær arv". Ikke mindst blandt hendes trosfæller.