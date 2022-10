Den danske kirke i Thailand har vist sit værd – ikke mindst fordi præsten tager sig af danskere i alle slags problemer. Så udlandsdanskere kæmper for at holde den i live

Den danske kirke i Bangkok er mere end Guds hus. Den er et samlingspunkt for fælles værdier

Midt i mylderet af handlende og gadekøkkener i det centrale Bangkok ligger Christ Church of Thailand, der huser en række kristne menigheder i det ellers helt igennem buddhistiske land. Det er også her, den danske kirke holder til med et kontor til den udsendte præst og med adgang til et lille kirkerum, hvor der holdes gudstjeneste cirka en gang om måneden.

Derudover er der også dansk gudstjeneste i den norske kirke i byen Pattaya en gang om måneden. Men en kirke i udlandet er meget andet end blot Guds hus, det er også et kulturelt samlingspunkt, hvor danskere kan mødes om fælles værdier og traditioner.