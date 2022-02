Den mest populære bryllupsdato i flere år: Tirsdag siger ekstraordinært mange mennesker ja til hinanden

Tirsdag står til at blive årets mest populære dato at sige ja til sit hjertets udkårne. Både rådhuse og kirker melder om store stigninger i antallet af vielser

Juleaften sidste år sad Nikolaj Rasmussen og Camilla Theibel foran computeren i hjemmet i Højbjerg. De var i coronaisolation med deres to små børn, og hvad kunne de bedre bruge tiden på end at fastlægge en dato for deres kommende bryllup?