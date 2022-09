Stigende priser og uro for fremtiden bekymrer nu så meget, at de er blevet del af sjælesorgssamtaler, ligesom flere går til kirken for at få akut økonomisk hjælp

Den økonomiske krise får flere til at søge hjælp i kirken: "Når alt fejler, er der stadig håb at finde hos Gud"

Det er ikke kun for at få en økonomisk håndsrækning, at 57-årige Ibrahim engang imellem opsøger sin lokale kirke i Københavns nordvestkvarter.

"Det handler også om at kunne tale om økonomiske frustrationer i et rum, hvor ingen dømmer mig. Præsten forstår mig, og det er tydeligt, at han gerne vil lytte til mine bekymringer," siger Ibrahim, hvis efternavn redaktionen kender.